獨家照》林森北路凶殺命案 5惡煞疑預謀全戴口罩

惡煞進入店內逞凶。（記者劉慶侯翻攝）

2018-09-02 00:39

首次上稿 00:23

更新時間 00:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市林森北路昨晚發生的凶殺命案，警方目前已掌握5名行凶刀手的影像，發現對方全部都戴有口罩，顯然是預謀行凶，死者林彥廷為殯葬業，而幕後涉嫌教唆的為陳姓男子，警方懷疑是業務糾紛肇禍，現已調集警力全面緝捕涉案分子中。

台北市中山區1日晚間發生一起凶殺命案，20歲男子林彥廷，晚間9時50分和3名友人在林森北路五條通巷內的「W」卡拉OK店喝酒歡聚時，突然有人步入店內和他發生爭執，對方離去後不久，就有約5人分持刀械進入，對林男一陣猛砍殺成重傷，經送醫急救，宣告不治。

北市警中山分局目前已前往現場調閱相關街頭監視畫面過濾蒐證，先將與林男聚會的友人先行留置，調查肇禍原因。全案現由警方偵辦中。

據店內的服務生表示，1日晚間林男和魏姓友人等人，前往位在林森北路85巷內的W卡拉OK店喝酒，期間，有1名男子走入店內找林男，兩人發生言語爭執，對方隨即離去。

不料，約5分鐘後，突然有5名男子分持刀械衝入店內，不說就朝林男一陣猛刺猛砍，對方眾人得逞後，立刻竄出店外往巷內逃逸。

林男現場流血如注，一度無呼吸心跳，經緊急送往馬偕醫院救治，發現他左側頸部及右手肘刀傷，搶救至晚間11時左右宣告不治。

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