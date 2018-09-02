幫幫忙協尋！少婦攜3幼女離家 至今3週音訊全無

2018-09-02 00:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉婦人蘇姿環8月12日騎著摩托車，帶著3個稚齡女兒出門後就不知去向，其中，最小的幼女才3個月大，家屬雖然在8月14日就已報案，但至今已近3週，仍音訊全無，前陣子屏東下了連日大雨，4名婦孺在外，讓家屬焦急得有如熱鍋上螞蟻，甚至徵得同意後，破例向在民俗月沒有辦事的神明求神問卜，也網路PO文協尋，擔憂蘇女因產後憂鬱症，在受刺激後離家，更怕幼女在外挨餓受凍，丈夫羅文謙向外界尋求協助。

羅男說，8月11日當天，29歲的太太蘇姿環帶著6歲高90公分的大女兒、3歲多高80公分的二女兒及3個月大的小女兒，在晚上9點多才回家，當天正好俗稱「鬼門開」，他因而念了太太幾句，隔天12日早上，太太都還有料理家務，他則負責照顧小女兒，但睡完午覺起床後，就發現太太已經騎著摩托車帶3個女兒出門，不知去向也未回家，14日他就趕緊報案妻女失蹤，但至今近3週音訊全無。

羅男說，這陣子和岳家輪流打電話給太太至少上百通，卻完全未通，岳家急得求神問卜、上網PO文協尋，也向鄉長林光華及鄉代主席郭茂良求助。

不過，太太至今卻音訊全無，羅男出門找人也遍尋不著，雖說最後發話地點在高雄，但已經是8月13日的事。前陣子屏東下大雨，羅男擔心妻女安全，更怕遭人身限制，無法聯絡，警方現已介入查辦，羅男更盼大眾能幫忙協尋。