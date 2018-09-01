酒後失控開瓦斯揚言引爆 男子1萬交保「喝酒就羈押」

40歲張姓男子深夜酒後失控，在台北市迪化街住處開瓦斯，揚言引爆自殺。（翻攝警方提供影片）

2018-09-01 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕40歲張姓男子昨日深夜酒後失控，在台北市迪化街住處開瓦斯，揚言引爆自殺，經過70分鐘的勸說，他才放棄自殺念頭，士林地檢署擔心他再犯，今日向士林地院聲請羈押，法官審理後，認他僅為一時失控，裁定1萬元交保，但附加「禁止飲酒」條件，即只要張男一喝酒，就得到看守所報到。

張男開瓦斯揚言自爆，涉犯公共危險罪，檢察官訊後認他有逃亡與串證之虞，今日下午6點7分向法院聲請羈押，法官8點20分開羈押庭審理後，認為檢察官沒有證據說明張男有逃亡與串證的可能，且張男是在心情不佳、一時飲酒過量情況下，失控犯下本案，酒醒後已保證不會再飲酒，因此無羈押的必要性。

法官強調，雖然讓張男1萬元交保，不過有附帶「禁止飲酒」的條件，換言之，只要張男一沾酒，就羈押。

張男為環保局約聘雇人員，昨日深夜酒後與妻子發生爭吵，竟割腕自殘，並把重達20公斤的桶裝瓦斯搬入屋內，開開關關揚言自殺，濃厚的瓦斯味驚壞妻兒與鄰居，警消到場後立刻疏散數十名住戶，與張男溝通長達70分鐘才成功勸退，無人傷亡，張男酒後得知自己的危險之舉，後悔地不斷道歉。

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