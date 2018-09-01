基隆柯達飯店火警》2住客見義勇為 提水滅火急阻延燒

基隆柯達飯店7樓客房悶燒，消防趕抵滅火，飯店趕緊疏散客人。（記者林嘉東攝）

2018-09-01 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕位於基隆市中正區的柯達飯店於今晚近9點發生火警，所幸火勢在9點30分就全部被撲滅，有民眾指出，第一時間幸好有兩名住客及時協助滅火，才沒讓火勢持續往其他房間延燒，也讓其他房間的人可以順利逃命，否則後果不堪設想。

基隆市消防局今晚8點42分獲報，位於基隆市義一路上的柯達飯店7樓發生火警，飯店內瀰漫燒焦味，飯店工作人員與消防人員緊急疏散11樓層共100多位旅客。消防人員趕到現場也很快控制火場，無人受困。

《聯合報》報導，現場消防人員指出，起火點疑似為7樓房間內的加熱器，不過確切原因仍有待進一步調查。有住在7樓起火房間旁邊的住客則說，起火當下聽到警鈴大響，一打開門就驚見後走道已經起火，大家都紛紛衝出房間逃命，不過有朱姓、張姓2名住客，當下立即用桶子裝水，把走道地毯的火撲滅，火勢才沒有燒到其他房間，其他房間的人也才有時間逃命。

張姓住客說，當時發現大火已從起火房間燒出，馬上多次來回房間，用桶子裝水把地毯火舌滅掉，不然大家就很難逃了。消防人員也說，到場時火點只剩房間，花費約十多分鐘就控制住火勢。