9/1 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

2018-09-01 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月1日）開獎的第107000070期大福彩、第107000114期雙贏彩及第107000210期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000070期大福彩中獎號碼為「04、14、22、25、26、36、40，特別號：24」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共42注中獎，每注可得4000元；肆獎共957注中獎，每注可得400元；普獎共6574注中獎，每注可得200元；大福獎、小福獎均摃龜。

第107000114期雙贏彩中獎號碼為「01、05、08、10、13、14、15、16、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共396注中獎，每注可得500元；肆獎共4932注中獎，每注可得100元。

第107000210期今彩539中獎號碼為「04、10、20、26、34」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5333注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8017注中獎，每注可得50元。

第107000210期39樂合彩中獎號碼為「04、10、20、26、34」，四合摃龜；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6684注中獎，每注可得1125元。

第107000210期3星彩中獎號碼為「273」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000210期4星彩中獎號碼為「1100」，正彩共50注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」