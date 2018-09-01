和妻吵架醉男開瓦斯輕生 驚險畫面曝光！

警衝進屋內詢問「你在幹嘛？」，抱著瓦斯桶的張男隨即說「不要逼我，離開！」。（翻攝影片）

2018-09-01 18:29

［記者陳恩惠／台北報導］在環保局任職約聘雇人員的40歲張姓男子，只因夫妻間細微口角糾紛，昨天深夜飲酒後，在北市迪化街公寓二樓的住處，將20公斤桶裝瓦斯搬進房內，持續一開一關地揚言自殺，警消據報到場，驚覺屋內發出瓦斯大量噴灑的「嘶嘶聲」，先行疏散包括張妻及小孩在內的左鄰右舍數十名住戶，雙方僵持70分鐘後，割腕受傷的張男，在妻子溫情攻勢下同意就醫；酒醒後的張男得知酒後斷片還闖禍超後悔，頻頻道歉賠不是，訊後依公共危險罪送辦。

警方的蒐證影帶顯示，據報趕到的男女雙警，進到張男居住的公寓內時，看見張家大門敞開，還聞到濃厚的瓦斯臭味，女警大聲斥喝「你在幹什麼？搞什麼東西！」張妻立刻大呼「快點救命！救命啊！張xx你不要鬧了，他要開瓦斯啦！麻煩拜託你們！」說完先帶著孩子們下樓，屋內突然充斥著瓦斯開關閥打開時，洩漏出大量瓦斯的嘶嘶聲與臭味。

男女雙警衝進屋內詢問「你在幹嘛？」，抱著瓦斯桶的張男隨即說「不要逼我，離開！這是家庭事，我什麼都不會做，你（警員）離開！」員警隨即安撫「你先不要開（瓦斯）！」張男再度強調「你離開我什麼都不會做，你進來我什麼都做！」雙警又再安撫要他冷靜，要他跟著警方先下樓，詎料，張男要求警方馬上關門離開，雙方就此展開僵持。

警方擔心他盛怒之下做出引爆瓦斯的傻事，於是退出屋外後、封鎖現場，避免其他人靠近，消防人員則蹲在張家二樓陽台的雨遮上，隨時偵測瓦斯的濃度，不斷地檢測外洩的瓦斯濃度，確認無危險顧慮。

警方說，經張妻持續打電話安撫張男的情緒，直到今天凌晨零時，張男終於同意警消陪同妻子一塊進入屋內，同時將瓦斯桶拉出屋外，沒想到張男竟然在屋內持刀劃傷自己，救護人員初步檢傷包紮後送醫。

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