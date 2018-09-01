員工職災3指被削一截 老闆竟只願賠4萬

2018-09-01 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前有位男子在創立近30年的知名麵店，「老虎醬溫州大餛飩」的中央廚房工作，結果在作業時發生職災，男員工的3指遭削掉1截；但店家不僅勞保的投保金額不符規定，事後對理賠的事宜還推三阻四，還意圖以6萬多元的慰問金跟4萬元的賠償打發員工；最後雙方付諸法律，而「老虎醬溫州大餛飩」也被依業務過失致重傷害、業務登載不實、稅捐稽徵法等罪嫌，移送台北地檢署法辦。

《壹週刊》報導，這位25歲的男員工小凱，在2017年8月到「老虎醬溫州大餛飩」的中央廚房擔任廚房助理，但沒想到僅到職不到2個月，就被指派去操作切菜機；當時是一位越南籍外籍勞工負責指導小凱，但是他僅僅示範一次後，便要小凱「小心點」後，隨即放小凱一個人操作，殊不知小凱操作時就不慎將右手3隻手指捲入，結果3根指頭遭碾斷。

出事後，小凱的傷勢經醫生與勞保局檢定後，認為這場職災所致的「勞保失能程度」已達9級，勞動減能呈度高達53.83%；根據規定，這場職災導致小凱的勞動力損失達900多萬元，但店家卻只有給6萬600元的慰問金，後續的理賠事宜卻推三阻四，還發現店家只給月薪3萬5000元的小凱，投保最低級距的勞保，只有2萬多元。

當雙方在勞保局進行協調時，「老虎醬溫州大餛飩」的公司代表人竟還囂張的說「這都是員工自己的錯啊！而且受傷的第一天公司就已經給了6萬6000元的慰問金，勞保不是也已經給你們一些賠償了嗎?」，堅持最多只能再給4萬元，誇張程度連協調委員也當場傻眼；最後小凱決定向公司提告，新北市勞檢處也介入調查，發現「老虎醬溫州大餛飩」並未對員工進行合法的教育訓練及時數，也沒有配置急救人員與藥品；之後檢方傳喚了「老虎醬溫州大餛飩」的負責人陳克強與中央廚房廠長白宗華進行調查，2人也坦承「確實未對小凱進行教育訓練」，最後全案依業務過失致重傷害、業務登載不實、稅捐稽徵法等罪嫌，移送北檢偵辦。