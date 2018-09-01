詐騙車手搭賓士急送「大車」 豬隊友害「大翻車」…

2018-09-01 17:45

〔記者許國楨／台中報導〕所謂「大車」，是詐騙集團間的專用暗語，一組「大車」包括銀聯卡、U盾、SIM卡、中華人民共和國身分證影印本等證件，張姓男子被詐團吸收當車手，專門負責運送俗稱「大車」的犯案工具，前晚搭乘友人的賓士車，趕著將「大車」送給上手，在路上亂竄，被台中市警局保安大隊警方攔下，起出K他命毒品及「大車」26組等物品，當場人贓俱獲「翻車」！

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚帶班執行青春專案勤務，巡邏行經北屯區昌平路時，發現一輛白色賓士自小客沿路亂竄，連轉彎都不打方向燈，警方直覺可疑，追上前攔查，只見車內同為29歲的顏姓駕駛及張姓乘客神情慌張，言詞閃爍，警方要求二人下車受檢，果然在副駕駛座發K他命2.46公克和K盤。

警方進一步搜尋又在後座發現紙袋內有俗稱「大車」的詐團犯案工具26組（銀行銀聯卡、U盾、SIM卡、中華人民共和國身分證影印本等物）、手機1支、現金3萬4000元，張男坦認「大車」及毒品都是他所有，聲稱缺錢被詐團吸收當轉運車手，負責收「大車」，轉交給上手，賺取跑腿費用。

張男還說，趕時間又沒有交通工具，才請顏姓友人開車搭載，還特別叮嚀顏男要遵守交通規則，才不會引起警方注意，但顏男一握方向盤就像賽車手上身，一路狂飆，才會被盯上攔查露餡，遇到豬隊友實在很無言；警方則在訊後將全案依洗錢防制法、毒品及詐欺等罪嫌移送法辦。

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