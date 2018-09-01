女子用APP快遞毒品 害兼差上班族被抓

戴姓男子趁著年假期間，騎機車兼差送貨，沒想到送的竟然是毒品。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-01 17:53

〔記者陳恩惠／台北報導〕沒想到快速、便捷的App快遞服務，竟成為毒販的犯罪工具！有多次毒品前科的新北市40歲鄭姓女子，連續使用手機App連繫快遞業者，利用不知情送貨員，將海洛因、安非他命等毒品送到買家手中；有名上班族兼差送包裹遇警攔檢，當場被查出毒品，氣得直呼「兼差不成反觸法！」士林警方還他清白，循線揪出隱身App內的鄭姓女毒販身分，4天前在新莊區中正路上將她拘提到案，訊後依毒品罪送辦。

鄭女供稱，利用app運毒既不會暴露身分，還能追蹤送貨司機的去向，不用擔心毒品半路遭他人黑吃黑，況且送貨員不知道貨品內容，只要設定完收件及送件地點，系統迅速媒合附近的司機，就能在1小時內急速送達，如果察覺送貨路線有異或是太接近警局，另可臨時更改送貨地點，隱蔽性相當高，沒想到竟然會被查獲。

警方說，戴姓男子今年2月農曆大年初四，晚間騎機車兼差送快遞，遇上台北市保安大隊在重陽橋頭進行酒測攔查，察覺他所受托運送的牛皮紙袋有異，打開赫然發現透明袋中有3小包餅干，但其中1包竟夾藏2小包重達1公克的海洛因毒品，警方依訂單送貨及收貨人去電清查，詎料，對方馬上斷線失聯，戴男百口莫辯當場被依毒品罪送辦。

士林警方清查，確認App成為運毒新手法，於是找上快遞業者合作，根據送貨人登錄的電話與電子信箱等資料，深入解碼，果然查出隱身App販毒的鄭姓女毒蟲，還發現她自去年11月間起，就已開始利用這種方式販毒，陸續逮出4名購毒者，經他們指證鄭女，進行蒐證。

警方說，鄭女有多次毒品前科，還涉及販毒，為躲避追緝居無定所，經多日埋伏，終於鎖定鄭女出沒地點，上個月28日持士檢核發的拘票將她拘提到案。

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