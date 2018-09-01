男躲水塔揚言輕生 警噴辣椒水制伏救命

2018-09-01 17:07

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲陳姓男子本上15日清晨與妻子發生口角，氣得跑上住家頂樓倉庫，傳訊息給妻子，說要割腕輕生，陳妻嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵連忙搜尋，陳男更像在玩躲貓貓，刻意躲避警消搜救。

新北市新莊分局福營派屋所員警高嘉宏最後在頂樓最上方的水塔角落發現陳男，陳男情緒激動，要求警消不得靠近，現場相當緊張，但在員警及救護人員的勸說下，陳男逐漸卸下心防。

警方今天說，員警見陳男注意力被轉移，趁機上前，利用辣椒水制服陳男，將他壓制，將他強致送醫，避免陳男再度輕生。

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