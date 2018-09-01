斧頭、鐵鎚狂敲銀樓櫥窗 2匪遇上強化玻璃踢鐵板

2搶匪持斧頭、鐵鎚敲擊銀樓的騎樓櫥窗，發現是強化玻璃，無法順利打破，落荒而逃，被警方循線查獲。（記者彭健禮翻攝）

2018-09-01 16:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市王姓、龍姓2名男子，為了債務相約搶銀樓；2人先偷車牌懸掛掩護，再趁銀樓將打烊之際，持斧頭、鐵鎚敲擊銀樓的騎樓櫥窗，發現是強化玻璃，無法順利打破，落荒而逃，被警方循線查獲。2人沒搶到半毛，但被苗栗地方法院依竊盜、搶奪未遂罪，各判徒刑1年3個月、1年2個月。

判決書指出，王男因積欠債務，向龍男提議找尋銀樓搶奪金飾，2人遂於今年5月3日中午12時許，駕駛王男的汽車，前往苗栗縣竹南鎮，選定光復路上的1家銀樓為犯案目標後，轉往新北市三重區一家五金百貨，買了斧頭、鐵鎚、十字螺絲起子等犯案工具，及作案時戴的黑色鴨舌帽、手套、口罩與準備裝金飾的環保袋。

5月4日晚間9點許，王、龍2人開車下國道竹南交流道後，以十字螺絲起子偷了路邊汽車的車牌懸掛上王男的汽車，接著於當晚9點58分許，開車到銀樓前。

2人帶著環保袋並分持斧頭、鐵鎚迅速下車，並依「車艙緊急逃生」教導，敲擊車窗玻璃四角脆弱點，朝銀樓的騎樓展示櫃櫥窗的右上角敲打揮砍。

但2人沒料到櫥窗是強化玻璃，僅有破裂一小洞，無法順利打破，加上銀樓店家發現，趕緊降下電動鐵門，2人落荒而逃。苗栗縣竹南警方獲報後，循線將王、龍2男逮獲，王男坦言因欠債沒錢還，才約龍男搶銀樓。

法官認為，王男有詐欺前科、龍男有毒品前科，且2人正值青壯年，不思循正當工作獲取財物，侵害他人財產安全，嚴重危害社會治安，但兼衡2人坦承犯行，車牌失主、銀樓店家2人也未提出告訴，依竊盜、搶奪未遂罪，判王男1年3個月、龍男1年2個月有期徒刑。