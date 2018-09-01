義消里長向新民里福德宮爭取 捐千顆住警器救人

2018-09-01 16:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區新民里長陳志煌擔任莒光義消分隊長，他有感沒裝設火災住宅警報器的弱勢家庭常遭遇祝融之災，他向新民里福德宮爭取1000顆、市價30萬的住宅警報器，今天捐贈給新北市消防局，將造福板橋一帶低收入戶，希望在火災發生時提早收到警報，及時逃生救命。

新民里長陳志煌擔任義消27年，目前也是莒光義消分隊長，而新民里福德宮在板橋當地香火鼎盛，不但是信仰中心，更熱心公益，陳志煌擔任義消帶隊滅火、救災，深感住警器用途及對民眾幫助，透過福德宮的善舉，幫助更多弱勢家庭。

陳志煌說，經他向新民里福德宮反映住警器裝設率偏低的問題，廟方一口答應捐贈，他也連忙促成；今天的捐贈由新北市消防局簡任技正張易鴻代表、第一大隊長陳志瑋、民力運用科長莊渝淵受贈，包括新北市議員劉美芳、林國春、王淑慧、何博文等人都到場見證

張易鴻代表消防局感謝新民里福德宮，將優先協助裝在獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群住戶，及狹小巷弄等火災潛勢區域，希望住宅用火災警報器發揮最大效用，讓火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護新北市每一個家庭；而市內也有多起住警器成功作用，成功逃生、滅火案例，有效提醒住戶應變，防止人命傷亡。