惡劣！單親媽冒雨前往豪宅清潔被放鳥 遭嗆「就是欺負妳」

一名單親媽媽冒雨至高雄一處豪宅後，卻遭對方放鴿子。圖為上月23日豪雨重創南台灣之情況，圖非當事人。（資料照）

2018-09-01 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕823大雨侵襲南台灣，水退後不少地區仍持續下著大雨。一名單親媽媽在臉書社團控訴，上週接到居家清潔請託，冒雨前往目的地後，卻遲遲等不到屋主現身，令她十分心寒。

劉姓媽媽在「爆料公社」指出，8月28日接到清潔請託，地點在高雄鼓山一路上某棟豪宅，要求她隔天就上工。當時高雄連日大雨，劉小姐抵不過推拖，便冒雨坐計程車前往，未料對方竟臨時想改期；劉小姐上午9點30分依約定時間抵達後，更遲遲無法聯絡到對方，按對講機也未見管理員回應，只好在雨中苦苦等候。

直至當天中午12點半，對方才終於接起電話，此時劉小姐已在傾盆大雨苦等3小時，令她難以接受的是，對方不但拒絕提供400元的車馬費，直喊「沒錢」，更說道「對啦，就是欺負妳啦，有種就去告啊，我等著妳！」下秒便直接掛電話，態度相當惡劣。

劉小姐無助嘆道「為什麼你們這些有錢人要這樣欺負糟蹋我？」，苦惱「哄睡兒子後，我睡不著，真的覺得好委屈」。貼文一出後引起網友憤怒，紛支持劉小姐提告，認為雇主行為太沒同理心。

《蘋果日報》報導，鼓山派出所長陳武郎表示，劉小姐若提告，此案屬契約糾紛，警方將會依詐欺罪受理，但現未接獲報案。據了解，該棟豪宅約有100戶住戶。