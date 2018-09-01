多麼痛的領悟！初戀染毒 保全頻通報當「社區守護神」

2018-09-01 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局執行安居專案成果斐然，期間有相當多線報來自反毒友善通報網建構，有賴大樓管委會與保全人員通報，一名大樓保全員因初戀女友沈淪毒海還跟藥頭跑了，刻骨銘心的分手經驗讓他對毒品深惡痛絕，只要有毒品入侵跡象立即檢舉報警剷除，義舉讓警方盛讚「大樓守護神」。

台中市警局今天統計第2波安居專案執行績效，共查獲販毒案170件182人、聲押127人，查扣各級毒品226,753公克、販毒所得3百多萬元，其中刑大查獲K他命共111公斤490公克、第二分局查獲安毒77公斤，烏日分局則查獲大麻栽種工廠331株。

期間市刑大毒緝中心定期以大數據分析涉毒熱點、時段提供各單位作為臨檢盤查勤務依據，並於這些熱點查獲毒品243案、268人，其中刑大運用緝毒犬敏銳嗅覺，從藥頭車內順利起獲K他命、毒咖啡包、梅錠等毒品及現金11萬多元、手機等證物，保安大隊也在上月6日據此查獲8公斤毒汽水包。

至於第一分局專案期間查獲隱身社區大樓內的販毒集團，查扣安毒182.4公克、搖頭丸22.13公克、安非他命吸食器2組、現金5萬7000元等證物，但績效背後卻藏著一段感傷故事，原來是該大樓保全「小林」（化名、42歲）就讀大學時，初戀女友因誤交損友染上毒癮，他苦勸未果最後甚至女友還為了藥頭與他分手，讓他從此對毒品深惡痛絕。

而他自從當上保全員後，特別注意社區內是否毒品入侵跡象，成為反毒友善通報網一員，警方強調，許多藥頭或毒蟲甚至大麻植裁場藏身大樓增加蒐證查緝難度，有相當多線報來自該通報網建構，「小林」多次協助警方順利查緝毒蟲，不讓毒品進入社區中，影響居民生活品質，義舉堪稱是「社區守護神」。

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