少家法院與律師公會合作 「少年事件24堂課」新書今發表

2018-09-01 14:45

〔記者黃建華／高雄報導〕為實現社會公益，並貼近社會脈動的法學跟法治教育，高雄少家法院與高雄律師公會首度攜手合作，共同編撰少年及家事專書美麗蝴蝶美麗人生「少年家事事件的廿四堂課」，今天傍晚將在「台鋁MLD晶綺盛宴」舉行新書發表會暨贈書活動。

這場新書發表會並邀請高雄地區院檢首長、律師出身的勞動部部長許銘春及高雄市議長康裕成應邀共襄盛舉，受贈單位包括高市社會局、法制局、教育局、市立圖書館、社福團體、法律扶助基金會、家庭扶助基金會等。

高雄少家法院院長陳美燕與高雄律師公會理事長郭清寶，共同提出此一少年家事專書的構想，少家法院並召集法官成立編輯委員會投入本專書的撰編。高雄律師公會也獲得理監事會的踴躍支持與辦理家事案件律師的熱烈撰文迴響。

律師公會理事長郭清寶表示，本書用淺白易懂的文字，以故事敘說的方式，由辦理家事事件的法官及律師，按照實務上辦案的經驗，從24個小故事出發，進而歸納、分析、整理成24堂課，堂堂精彩絕倫！課課引人入勝！企盼幫助更多的家庭及少年「找到自己的人生鑰匙，就算是曾經的污點，相信也能夠變成展翅的蝴蝶」。

郭清寶感謝少家法院院長陳美燕及律師公會全體理監事團隊及編輯群熱烈迴響，更感謝提供生動畫作的少年、無償設計封面的鄭國章，讓這本聚集所有人無私奉獻順利完成的著作，展現高雄司法實務界對兒少家庭社會責任的愛心與關懷。