台北男滑落花蓮瓦拉米步道邊坡 獲救送醫

救難人員接觸傷者，他顯得虛弱頭暈。（花蓮縣消防局提供）

2018-09-01 17:25

首次上稿 13:28

更新時間 17:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局今天上午10點54分接獲報案，在瓦拉米步道約9K接近黃麻一號橋，1名40多歲男性在行走時不小心滑落邊坡，深度約10多公尺，報案的張姓山友說，傷者意識還清楚，只是肢體多處擦傷，現場有一個10多人團體在場協助傷者等候救援，下午已由警義消接駁下山送醫。

張男報案指稱，傷者除了肢體外傷、也有頭暈等腦震盪症狀，由於現場無手機訊號，他與自己的團體徒步45分鐘下山至有訊號地點打手機報案，並已離開瓦拉米步道；花蓮縣消防局集結救難人員，中午上山協助救援。

消防局說，今天下午2點左右接觸傷者，男子頭部有一處撕裂傷、肢體多處擦傷，且有頭暈、手腳發麻等症狀，救難人員初步固定男子頸部及傷處簡單包紮，輪番將傷者背負下山，至山風一號橋再由吉普車接駁至南安出口，由救護車送往玉里慈濟醫院就醫。

據了解，受傷男子是來自台北的58歲陳姓男子，他跟團搭乘遊覽車，今天一早從南安出發，預計一日來回瓦拉米。消防局說，經向玉山國家公園管理處查詢，瓦拉米步道在佳心以前免申請入園證，事故地點已屬於需申請入園的範圍，需待入園管理小組週一上班，將再請查證該團名稱、領隊資料，以釐清有無申請國家公園入園證。