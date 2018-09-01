14名行員協力 新北市兩個月阻詐991萬

2018-09-01 12:25

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市政府警察局積極執行打詐策略，與轄內金融機構及超商皆建立聯繫窗口及「防詐LINE群組」，並派員每月定期拜訪交流，經統計107年7至8月份，攔阻詐騙金額共計達新台幣991萬餘元。

板橋農會、彰化銀行、玉山銀行、土地銀行、中國信託、第一銀行及中華郵政等行員共14人成功協助阻詐，新北市長朱立倫於8月份新北市政府治安會報中親自頒發獎牌、獎金及商品禮券，表揚有功人員義行。

經分析近來民眾易遭詐騙手法多為「猜猜我是誰」、假投資、假冒公務人員及假交友詐騙等類型。本次成功攔阻案例中，有女子於網路上認識網友，雖未曾謀面卻以老公老婆互稱，該網友利用甜言蜜語取得被害人信任後，遂以投資失敗為由，要求被害女子匯款至香港。

另一案例中，有民眾遭人以投資販賣藥品為由詐騙，歹徒開車載民眾至銀行要求提款交付，民眾於提款時神情慌張，行員耐心詢問後才發現民眾遭詐騙，並通報警方到場成功攔阻。

詐騙集團為規避金融機構行員臨櫃關懷提問，常以話術向受騙民眾謊稱偵查不公開，或要求受騙民眾遇有行員關懷提問時，以投資、購買房地產、房屋修繕、兒女結婚、舉辦喪事、買車付款、子女就學等各種看似合理之藉口搪塞。

新北市政府警察局提醒，接獲可疑來電時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，立即掛斷電話，並撥打「165反詐騙諮詢專線」或至就近警察機關求證，切勿依他人指令前往銀行或ATM進行提匯款。