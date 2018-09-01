欠3844萬卻屢飛澳門豪賭 自稱好漢...管收15天就繳錢

2018-09-01 12:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕43歲周姓業務員向客戶詐取7900萬元據為己有，被追徵所得稅併課罰鍰3844萬餘元，他不但不繳還變賣財產過著奢華生活，甚至每個月都飛去澳門豪賭，法務部行政執行署新北分署查出他飛澳門賭博106次，今年7月17日向法院聲請管收獲准，未料周男被關進台北看守所附設管收所15天，就被熱到受不了，於是先繳清800萬元，剩餘欠稅承諾分期付款，才重獲自由。

據了解，周男進入管收所前，強調自己是好漢一條，嗆聲稱：「管收就管收，有什麼好怕的！」結果蹲苦牢15天，他就被酷暑打敗，加上被囚禁的精神壓力，讓他大呼受不了，決定先繳800萬元，剩餘欠稅採分期付款，並由周姊做擔保人，以換得自由之身。

周男在新北市一家纖維公司擔任業務，2006年至2011年，涉嫌欺瞞公司與客戶，多次虛構公司須補列呆帳、彌補虧損等理由，要求客戶支付買賣貨品之外的價金，從幾千元到上萬元不等，客戶因而交付款項，他卻將錢存進自己或親戚的帳戶，5年來金額達7900萬元。

2011年國稅局前往該公司查帳，發現進銷金額兜不攏，周男劣行才曝光，他以700萬元與公司和解，免挨告背信罪，但客戶仍被蒙在鼓裡，2013年國稅局三重稽徵所開單要求周男補繳2006年至2011年的綜合所得稅併罰鍰共3844萬餘元，周男拒絕，提訴願被駁回。

新北分署受理追討，查出周男卻在稅單送達前，將名下2筆位於新北市三重價值3560萬元的不動產出售，還領光銀行1326萬元存款，他不但不補繳稅，還大肆刷卡享樂，旅行社、機場免稅店、百貨公司、酒店、飯店、懷石料理餐廳及汽車旅館等，都有信用卡消費紀錄。

新北分署指出，雖然周男名下無財產，帳戶只扣得809元，但2006年起至2015年，周男每個月都會飛去澳門賭博共106次，期間多次傳喚他到案說明，他都哭窮表示，錢都用於還千萬元賭債，現擺攤賣紅豆餅，月賺3萬多，還要付房租、水電，加上養女兒跟媽媽的開銷，根本入不敷出，認為周男毫無繳稅意願，才會向新北地院聲請管收。