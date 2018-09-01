狂歡轟趴後驚見警察 這對男女竟互問：我們認識嗎？

警方帶回圖中這對年輕男女偵辦。（記者許國楨翻攝）

2018-09-01 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕一對互不認識的年輕男女分經由網路邀約到摩鐵開毒趴，一夜狂歡後眾人紛紛離開，警方獲報趕往查緝時，只見房內僅留下這對男女，見兩人聊到起勁原以為是情侶，沒想到一問之下，雙方竟連對方姓名都不清楚，甚至毒趴主揪人到底是阿貓還是阿狗也理不清，但因現場遺留K毒，都被帶回偵辦，只是如此奇特的毒趴，讓警方忍不住揶揄：是相逢何必曾相識的概念嗎？

台中市第四分局黎明派出所當天上午10時許接獲民眾檢舉，南屯區某摩鐵疑似有人開趴吸毒，房內飄散出陣陣濃厚臭味，經趕赴查緝房門一開，濃臭K毒燃燒過後的塑膠味撲鼻而來，但房內僅有一名21歲陳姓男子與另名18歲陳姓女子，起初員警以為雙方是男女朋友同樂開毒趴，一問之下才知道2人連對方名字都不清楚，彼此竟還互問：我們認識嗎？

經查原來前晚他們因網路邀約訊息參加毒趴，歡樂後其他人陸續離開，最後僅剩陳男與陳女留下聊天，但2人竟連對方姓名都不清楚，甚至討論起主揪人到底是阿貓還是阿狗，連何人主動開趴都理不清。

陳男表示是在網路上看到網友邀約開趴，因最近壓力大想參加聚會認識朋友，順便「嘿皮」（快樂）一下，坦承吸食毒品，而陳女則表示只是來感染歡樂氣息辯稱並無吸食，但也因此興致全都沒有了。

警方同時間在房內床邊地上查獲殘留些許粉末的K盤，經以「毒品快篩試劑」檢測呈現K他命陽性反應，隨即將二人帶回偵辦，陳男訊後依毒品罪嫌送辦，陳女則採尿後送驗，一旦呈毒品反應再究責送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆