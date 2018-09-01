男竊機車又偷公仔 警埋伏抓人

2018-09-01 10:50

〔記者黃建華／高雄報導〕有多項毒品前科的楊姓男子在高雄鳳山竊取一部機車後，又到新興區一家夾娃娃機店外將別人夾到的「娃娃公仔」偷走，警方獲報後以車追人，昨先找到該部贓車後在附近埋伏，守株待兔，楊嫌果然騎腳踏車現身發動該贓車，當場被警逮捕。

新興分局中山所日前接獲林姓男子（21歲）報案，指他在夾娃娃機店剛夾獲的「娃娃公仔」放在機車後座上，沒想到被人偷走。

警方受理後，調閱監視系統，發現竊嫌係一機車騎士，且犯案機車還是贓車。

在擴大調閱周遭監視器，分析歹徒動向後，昨日清晨5時許循線找到該部失竊重機車並派員埋伏，直至7時許楊姓男子（40歲、有毒品、竊盜等前科）始騎乘腳踏車前來，見四下無人，便將所竊取之機車鑰匙插上，並發動該部贓車準備離去，警方一擁而上將他逮捕。

楊嫌向警方供稱，日前在鳳山區見一部機車停放路旁鑰匙未拔，就將該車騎走，行經中山一路時，在某一選物販賣機商店前見到一部機車車上放有一盒娃娃公仔，就順手竊取離開。

當警方詢問他，是否是因為擔心遭警方查獲才會將所竊取的贓車停放在數百公尺外，再以騎腳踏車的方式前來換車，沒想到竊嫌竟向警方供稱，他是為了要運動才會騎自行車前來換贓車騎乘，讓警方當場啼笑皆非，全案訊後依違反竊盜罪嫌移請偵辦。