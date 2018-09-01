43死囚為何是他？ 法務部曝李宏基伏法關鍵原因...

李宏基前妻生前臉書PO許多與2名愛女歡笑照片，母女感情甚篤。 （資料照、翻攝臉書）

2018-09-01 06:53

法部︰下一波無時間表

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕法務部昨執行死刑，對於還有沒有下一波執行對象，法務部政務次長陳明堂表示，「執行死刑沒有時間表」；至於為何挑選李宏基執行，陳明堂表示，李不僅手段殘忍，還一再嗆聲要對前妻家人復仇，俗話「虎毒不食子」，李竟然對親生女兒痛下毒手，加上已審核無非常上訴、再審等可以暫不執行理由，因此對他執行死刑，執行時機無其他考量。

一心求死 不接受廢死聯盟協助

由於廢死聯盟長期以來，為死囚奔走請命，並協助聲請非常上訴，不過廢死聯盟副執行長吳佳臻昨天說，李宏基一心求死，不願接受廢死聯盟協助。據指出，李宏基因而成為「經審核無非常上訴」的案件，也因此除了他殘害婦孺等兇殘犯行之外，無非常上訴也是他會「獲選」優先執行的關鍵因素之一。

殘害婦孺也是主要因素

前法務部參事、台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，死刑犯都是經最高法院判刑定讞，且經法務部「死刑執行審議小組」審核認為已無非常上訴等救濟途徑，才會執行死刑槍決，法務部依法執行死刑，對治安是加分，民眾才能安心，也能提高對司法信賴感。

律師黃帝穎則認為，執行死刑槍決因為是涉及人的生命，是嚴肅問題，法務部有責任向社會說明審核條件、判斷死囚執行先後順序及執行標準等。