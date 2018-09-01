同居毒鴛鴦 男的無牙瘦如骷髏 女的長相全變樣

2018-09-01 00:00

〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子吸毒吸到牙齒掉光、不能進食，身高近170公分的他，成了體重不到40公斤的骷髏人，與她同居的葉姓女友同樣令人不可思議；據了解，她所生的2個孩子都是「父不詳」，前兩胎已送到寄養家庭，目前第三胎懷孕，仍在吸毒，在毒品圈成了有如「北港香爐」的糖果妹，不過警方發現，葉女在吸毒前的照片，對比現在模樣直呼簡直是不同人。

31歲的謝男有毒品前科，自稱吸毒10年，整口牙掉光、瘦地像骷髏人，大約3個月前，他因為吸食安毒與葉女認識，兩人交往後葉女搬進謝男母親留給他的舊公寓，兩人睡醒就吸毒，餓了就灌牛奶果腹，吸茫了就倒在床上睡覺。

26歲的葉女向警方供稱，她曾懷孕過2次，因為「喜歡小孩」都有將孩子生下來，但她不曉得生父是誰，孩子都送到寄養家庭。警方調查記錄，曾有其他分局逮捕還在懷孕的葉女吸毒，這次葉女被逮自稱懷孕3個月，坦承沒有戒毒。

警方執行安居專案，發現情資後，持搜索票到謝、葉兩人租屋處搜索，女警到場時看到葉女隆起的腹部像懷胎5、6個月，認為肚子裡的孩子恐怕不只3個月，不過葉女看了一下在旁的男友不講話，警方詢問，肚子裡的孩子到底是誰的？這時謝男才說「可能是」他的孩子。

警方在搜索時發現，房間裡雜物堆積，不時有老鼠與大蟑螂竄出，勸謝女自己都顧不好，不要危害下一代，但葉女堅持要為吸毒吸到無牙的謝男生孩子，讓警方認為葉女疑似用懷孕當作免關金牌。

經過搜索，警方查出安非他命殘渣袋9包、吸食器玻璃球2個、電子磅秤2台，謝、葉兩人驗尿都有毒品反應，全案將往販毒方向繼續偵辦。

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