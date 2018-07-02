太缺德！蘭花飛瀑秘境的瀑布蘭被偷 偷兒身影全都錄

瀑布蘭今年4月盛開的美景。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2018-07-02 23:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村光明三路的「瀑布蘭」開花美景，是網友推爆的蘭花飛瀑秘境，俗稱「瀑布蘭」的天宮石斛蘭，日前卻被大膽偷花賊利用下雨的夜晚，一口氣偷走10株，作案身影有被監視器拍到，住戶們擔心若再這樣一株株地被偷走，明年就不再有蘭花飛瀑的美景可欣賞。

中興新村光明三路的路樹芒果樹，因住戶莊錦江分年在樹幹栽植天宮石斛蘭，30年下來幾乎該條路的芒果樹都附生天宮石斛蘭，每到四月中、下旬俗稱「瀑布蘭」的天宮石斛蘭就會盛開，花期約半個月，一串串粉紅花串如瀑布般，非常迷人。

光明三路美麗的天宮石斛蘭，近兩年聲名大噪，卻也成了偷花賊覬覦的對象，去年有零星幾株被偷，今年宵小更猖獗，5月就有兩株蘋果綠的天宮石斛蘭被偷走，後來又有兩株蝴蝶蘭被拔走。

最大膽的則是6月18日晚間8點多來的小偷，當時下著小雨，街道無人走動，該名男子邊走邊偷拔，大約偷走合計10株天宮石斛蘭和檀香石斛蘭。

有住戶的監視器剛好錄到該偷花賊拔下其中一株石斛蘭的影像，而他手中的一只白色塑膠袋，當時已裝滿偷拔的石斛蘭。

偷花賊的行徑讓光明三路的住戶非常氣憤，長期當義務園丁的莊錦江說，這些花每年4月開花可以讓成千上萬的人觀賞，偷花賊一批批地偷走，再這樣被偷下去，明年大概就不再有蘭花飛瀑美景。