傻眼！主動轉學後 學校還貼公告不准他進入校園

2018-07-03 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一間完全中學竟在校外張貼公告，點名3位高中生「請勿放行進入校園」。上面還有學務處處章認證，宛如通緝犯公告方式，就連老師也傻眼，表示「學校這樣的做法，是不是違反人權？」

據《東森新聞》報導，5月一間完全中學社團表演，有3名已經休學及轉學的高中生，至原校向教官換證進入欣賞表演。未料表演看到一半，3人就被請出去。接著6月該校發出一張公告，上面印有此3名學生的大頭照，並寫上全名，點名「此三位同學，請勿放行進入校園。」

公告被貼在學校正門及側門警衛室的窗戶上，不只該校師生，就連經過的路人都能看得一清二楚。其中2位同學經朋友得知消息後，不知如何是好，表示「其他同學看到一定是覺得說，喔這些都是出了名的壞，不然怎麼會被貼上去。」只好向目前就讀的學校老師求助。

協助處理的林老師相當氣憤地說，「他們不是被退學，這個我非常明確，他是自動轉學到我們學校，他們未成年16、17歲的小孩，也沒有做出什麼大的事情。」、「他犯了什麼多大錯誤？很多人可能會有這樣的質疑，可是問題是我們要去看的是這個學校這樣的做法，是不是違反人權。」

貼出公告的學校主任出面回應，「基於保護孩子的狀況之下，我們就不評斷任何的事情，我們也覺得這樣（公告）作法不是很恰當，未來在這一塊會再做一個改善。」並表示會再和學生溝通。