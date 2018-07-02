丈夫迷上攝影變「室友」 婦人無奈斬36年婚

2018-07-02 20:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市余姓男子與妻子結婚至今已36年，余妻指控，兩人婚後生活原本幸福美滿，但20多年前丈夫迷上攝影，甚至到了瘋狂的境界，連事業都可以荒廢，為了拍照經常徹夜不歸，夫妻關係降至冰點變成「室友」，直到2007年丈夫乾脆離家分居，這幾年她如同守活寡、獨力照顧2個孩子，決定向法院訴請離婚，桃園地院法官認為兩人已分居多時、夫妻關係名存實亡，判准離婚。

余妻說，與丈夫育有2名子女，婚後10年感情融洽，不料，丈夫在1993、1994年間突然迷上攝影，對攝影活動幾近瘋狂的程度，經常為了拍照徹夜未歸，原本經營的鋁窗生意也無心經營，導致生意一落千丈，最後甚至宣告關門大吉，家裡收入變得不穩，全靠她一人擔起經濟、照顧子女的重擔。

余妻說，除了家庭、經濟因此受到影響，她與丈夫的婚姻也形同走鋼索，在長期為此失和下分床、如同「室友」，後來乾脆離家分居，懷疑丈夫除了攝影，還因攝影有了婚外情，她已無力承受決定離婚，雙方談不攏才向法院訴請離婚。

余男對這段婚姻冷淡看待，他說，原本想等辦好財產移轉在離婚，妻子的指控都不是真的，外出拍攝夜景當然會徹夜不歸，沒有常常只是每月1、2次，更不曾有婚外情，分居是妻子要他出去、不給鑰匙，他不想再回那個家，是因家人對他像「外人」一樣。

而法官審理認為，兩人分居已長達10年，婚姻關係名存實亡，審結判准離婚。