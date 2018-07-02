老不修！色翁闖民宅企圖性侵鄰居 辯稱是「好奇」

2018-07-02 22:50

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕70多歲李姓老翁涉嫌半夜潛入鄰居家中，強行撫摸熟睡中的女子小蘭（化名）下體，被害者驚醒，李翁竟出手毆打、拿棉被蓋頭，並強脫小蘭褲子企圖性侵；還好小蘭胞姐及時返家阻止，卻也遭李翁毆打，最後呼叫叔叔將李翁扭送法辦；李翁應訊辯稱是「好奇」，新北地檢署今依強制性交未遂等罪嫌將他起訴！

據了解，李翁在案發前，常在家中看A片，毫不掩飾、還把音量開得很大聲，鄰居早已頭痛不已，但他卻不以為意，落網後竟說：「偶爾看而已，沒有每天看！」

檢警調查，今年3月間，李翁把小蘭胞姊不慎遺落的鑰匙據為己有，於5月13日凌晨2時許，潛入小蘭家中，強摸下體，對方驚醒後，他擔心被發現長相，除拿被子蓋頭，還用手勒住她脖子，並出拳毆打，脫下自己內外褲，同時扯下小蘭褲子企圖性侵，還好小蘭胞姊即時返家上前阻止。

李翁惱羞成怒，竟出拳毆打，小蘭胞姊不敵，上樓向叔叔求救，眾人費了九牛二虎之力，才將李翁制伏，報警當場逮捕，但3人全都受傷；據了解，李翁落網後還嗆說：「是你不會有好奇心嗎？」鄰居斥責：「我們就住在對面，你不怕難堪嗎？」李翁竟回嗆：「你不會不要講嗎？」態度令人搖頭！

檢警偵辦時，他辯稱，因對方門沒關才進入查看有無遭竊，臨時起意摸了小蘭大腿，否認企圖性侵、動手傷人，但他坦言有脫掉自己內外褲，加上被害者及其家人指證，檢方認為他涉犯乘機猥褻、強制猥褻、強制性交未遂、傷害及侵入住宅等罪。