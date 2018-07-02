視他為哥哥！護理師端酒相待 洗腎男卻強行指侵

2018-07-02 23:14

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕60多歲的王姓男子洗腎多年，今年藉故到常年照顧他的護理師小茹（化名）家中道謝，小茹視對方為哥哥，端出紹興酒招待，但王男卻不懷好意在酒後強行指侵，還自誇性能力很強並說：「想當年有10個小老婆」，新北地檢署今依強制性交罪嫌將他起訴。

據了解，今年3月3日，王男藉故到小茹家中拜訪，小茹因見王男常在公園內喝酒，且把王男當「哥哥」看待，才會端出紹興酒等黃酒招待；喝到下午2點半時，王男見對方酒醉意識不清，先伸手摸胸，小茹抵抗拒絕，因酒醉無法掙脫，王男藉著體型優勢，強抓她手摸他生殖器，還以手指性侵得逞。

小茹回憶，當時她反抗拒絕說：「不要」，王男竟吹擂自己的性能力說：「我很厲害，想當年有10個小老婆」，仍遭指侵得逞；她案發後撥打電話給王男並質疑：「你硬用手指性侵，對嗎？」、「害我尿尿都會刺痛」，王男道歉說：「好啦、我不對啦、跟你陪失禮」等，全都錄音存證。

王男本辯稱喝酒醉不記得，檢方播放錄音內容後，他改口說，洗腎病患不可能喝酒，當時是小茹想當他女友，主動摸他下體，否認指侵；但檢方認為，王男若沒指侵，理應在面對質疑時，感到不解或予以反駁、澄清，哪還會坦承自己有「摸奶」，甚至道歉，所辯屬畏罪卸責之詞，不足採信。

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