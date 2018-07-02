中國漁船外海翻覆5人失蹤 海巡署派艦搜救

中國船員陳建棟〈綠色上衣〉幸運獲救，由澎湖海巡隊警艇接駁。（澎湖海巡隊提供）

2018-07-02 20:02

首次上稿 18:15

更新時間 20:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船越界作業，破壞海洋資源雖然可惡，但對於需緊急救助的中國漁船，海巡署也是伸出援手，今日傳出中國閩東漁61178號漁船翻覆，1名船員獲救、5人下落不明，澎湖海巡隊警艇及空勤總隊搜救直升機都趕往現場馳援。

第十三巡防區指揮部調查指出，今日上午5時許，接獲金馬澎分署第七岸巡隊外垵漁港安檢所轉勝大和168漁船船主家屬通報，在花嶼西方44浬處中國漁船（閩東漁61178號）翻覆，船上人員1名已由「勝」船救援上船，5名仍下落不明，請求海巡署派艦協助救援。

由於人命關天，第十三巡防區指揮部接獲通知後，隨即成立緊急應變中心，並通報艦隊分署加派大型艦、第八海巡隊2艘100噸巡防艇及空勤總隊搜救直升機馳往現場救援，中國也同步派出搜救船現場救援，上午11時45分由我方100噸巡防艇將「勝」船接駁獲救中國漁船陳姓船員，交予同在該海域作業之中國籍東海救116號搜救船。

目前因該海域天候海象狀況不佳，能見度受限，但各單位仍持續在該海域實施搜尋，並請漁業電台廣播附近作業漁船協助，期盼能在最短救援時效內將人員救起，海巡署也再度重申救援無國界，會盡力在黃金救援時間展開救援，希望能有好消息傳回。