郭中雄證稱誣賴咬蘇炳坤是共犯 蘇怒：你害慘我，若以前就修理你

蘇炳坤再審案，今傳當年共犯郭中雄作證，郭指他被刑求，而誣指蘇炳坤是共犯，並聽到蘇被刑求而慘叫。（記者楊國文攝）

2018-07-02 23:00

〔記者楊國文／台北報導〕新竹男子蘇炳坤32年前被控搶銀樓遭判刑15年定讞，卻獲得總統特赦，他主張被冤枉，聲請再審獲准，高等法院今傳訊主嫌郭中雄、寶興銀樓洪姓負責人出庭作證，郭指稱被當時新竹警方刑求，而誣賴咬出蘇炳坤是共犯，「我還聽到蘇炳坤被刑求而慘叫，一直叫救命」，蘇當庭痛斥郭僅因他積欠一萬多元工錢，就將他害得很慘，並嗆郭說「我今天很憤慨，像我以前的脾氣，就會修理你」；下次庭訊訂本月16日。

近下午5時庭訊結束，蘇炳坤情緒仍顯得激動，但蘇認為，郭中雄的證詞滿符合事實，已澄清大部份的案情，包括郭帶刑警到他家捉人，他被刑警帶到警局刑求等事。蘇的委任律師尤伯祥指出，郭在一審時已指出蘇被刑求，另從今天的庭訊可以發現，此案其實有兩個被害人（意指郭也被刑求），但目前尚無傳訊當時相關警方人員出庭的打算。

庭後，郭中雄辦好領取證人旅費後，在事先申請好的高院法警保護下，快步搭上計程車離開法院。

原本在新竹經營家具行的蘇炳坤（67歲），被控1986年3月23日凌晨3時許，與慣竊郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓，搶走逾32兩金飾，蘇男隔年3月被依強盜而故意殺人未遂罪判刑15年定讞。

蘇男堅稱郭男挾怨誣陷他，逃亡10年才到案入監，2000年底獲前總統陳水扁特赦，「其罪刑之宣告為無效」。蘇認為特赦只是「總統給我清白，但司法沒有給我清白！」堅持透過再審洗刷污點，只求判他無罪，求取清白之身，終獲高院裁准再審，成為首位經總統特赦仍獲再審的刑事被告。