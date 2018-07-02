第5次酒駕被捕 抱怨警察「為什麼攔我？」

2018-07-02 19:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕已有4次酒駕觸犯公共危險罪前科的陳姓男子，第5度酒駕時，遇到中市警局三分局交通分隊員警，警方是在巡邏時，於路口等紅燈時，聞到陳男身上飄來酒味，進一步攔查酒測，濃度0.31毫克，不料，陳男坦承喝一杯保力達，卻抱怨警察「又不是路檢勤務，為什麼你（警察）攔我？」，他還質疑警方攔查逮捕之舉，違法且「斷了我的財路」，抱怨連連，卻罔顧自己喝酒騎機車的事實。

中市警局第三分局交通分隊上月15日巡邏，在東區旱溪東路與振興路口停等紅燈時，聞到一陣陣的酒味，從前方機車騎士身上飄來，員警立即攔查，發現52歲陳姓騎士之前有4次酒駕前科，他承認自己「有喝1杯阿達仔（保力達）」，警方酒測時，陳男頻頻抱怨說，案發當時不是警察路檢勤務，「為什麼你（警察）攔我？」，他沒有違規，警察不能攔查他，警方回應說，陳男臉色泛紅，根據警察職權行使法，警方合理懷疑酒駕而攔查，是依法行事。

警方酒測後，陳男酒精濃度0.31毫克，陳男仍繼續抱怨說，他正在失業中，希望警察寬容，不要「斷了我的財路」，警方也回應說，不得酒駕是國家法令規定，「沒有人想斷你的財路，請你要講道理」，應該檢討自己酒駕，不是抱怨警察攔查或「斷財路」，陳嫌才喃喃自語說「早知道就不要喝」，將陳男依公共危險罪送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆