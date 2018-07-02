馬拉松跑者被天降馬達k中頭 找不到兇手不起訴

2018-07-02 17:17

〔記者錢利忠／台北報導〕40多歲陳姓男子去年參加2017台北渣打公益馬拉松賽事，途經麥帥二橋下方，被一顆從天而降的抽水馬達擊中頭部，他送醫後頭部縫了12針、下巴縫了4針；陳男認為台北市政府新建工程處未做好工安，怒控新工處處長黃一平、工務科長郭俊昇、中區工務所主任等3人業務過失傷害；台北地檢署認為新工處無督導過失，今將3人不起訴。

去年2月12日早上7時30分，陳姓男子參加馬拉松賽事途經麥帥二橋下時，被一顆抽水馬達擊中頭部，痛得他當場倒地，附近民眾緊急通報消防人員到場，所幸陳男送醫後無大礙，當時北市府新工處也到場研究，「到底這抽水馬達是怎麼掉下來的」。

檢方調查，該顆掉落的馬達，當時已被拆除放在工作平台車上，疑似因橋面來往通行的車輛導致震動，馬達才會掉落砸傷陳男，且因馬達上的油漬過多，無法從馬達上採集到可供辨識的指紋，且新工處及承包廠商也都否認拆除該馬達，只好從會議記錄釐清責任。

檢方查出，事發當時麥帥二橋正在進行橋上工作平台車的維修工程，該工程是新工處外包給廠商負責，且新工處曾在歷次協調會上，要求承包廠商須做好工安維護作業，認定新工處並無督導上的過失，因此對新工處處長黃一平等3人做出不起訴處分。