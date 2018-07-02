男持滅火器赴前女友家討債 警意外查獲毒品

新莊警方獲報前往天祥街一處民宅處理男女朋友分手後的債務糾紛，意外查獲毒品，將現場6人移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

2018-07-02 17:33

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊分局丹鳳派出所今日凌晨4時許接獲民眾報案，指稱轄區內天祥街一處民宅內有男女爆發糾紛，警員到場後發現，原來41歲陳姓男子不滿38歲張姓前女友不還錢，獨自帶著滅火器前往張女住處噴灑，自己與屋內5人嗆傷送醫，警方在場調查時，意外在客廳查獲一包安非他命、吸食器，事後將現場6人全部移送法辦。

警方調查，陳男與張女曾交往過，交往期間張女曾向對方借貸2萬元，日前雙方分手後撕破臉，陳男也開始追討這筆債務，但張女卻避不見面；今日凌晨3時許，陳男帶著滅火器，跑到張女的租屋處談判。

恰巧當時張女與另外4名友人正在屋內開「毒趴」，雙方爆發口角後，陳男竟拿著滅火器朝著屋內一陣亂噴，6人全被粉末嗆傷，消防人員獲報到場，緊急將6人送醫，而轄區警員也意外在客廳桌上找到一小包安非他命毒品以及沾滿滅火器乾粉的吸食器。

警方表示，6人僅受輕微嗆傷，就醫後無生命危險，而傷害部分暫時未提告，偵訊時眾人皆否認持有毒品，警方訊後依毒品罪嫌將6人全數移送法辦。

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