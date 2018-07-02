撞死人態度差 「屍骨已寒」仍不道歉 法官判入獄反省

2018-07-02 19:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣陳姓男子3年多前騎機車於南投市撞死李姓婦人，陳男宣稱他無過失，肇事責任全在李婦身上，不過，鑑定卻顯示陳男要負全部肇事責任，南投地院依過失致死罪輕判6月徒刑，可易科罰金18萬元，陳男上訴並堅稱自己無罪，台中高分院認為，此案已3年餘，4次鑑定顯示陳男應負全部過失責任，陳男卻一再推諉卸責，李婦「屍骨已寒」，陳男仍沒有任何賠償或道歉，態度不佳，改判徒刑8月，讓他入獄反省，全案確定。

判決書指出，大學畢業的陳男，2015年3月11日晚間8時許，騎機車行經南投市中興路，撞死同方向牽著腳踏車行走的李婦，陳男辯稱他沒有任何過失，肇事責任全在李婦身上，李婦沒有靠右，腳踏車沒有反光裝置，想違規穿越道路，又在黑暗樹蔭中，他時速60公里，在3公尺前才見到李婦，煞車不及而撞上。

南投地院卻認為，無證據顯示李婦違規，肇事主因是陳男在昏暗路段中，沒有減慢車速，依過失致死罪判處徒刑6月，可易科罰金18萬元，陳男自認無罪而上訴，南投地檢署也上訴，並主張過失致死罪可判處2年以下徒刑，陳男犯後態度不佳，卻只有判刑6月，可易科罰金不用入獄，違反「罪刑相當原則」。

台中高分院認為，此案歷經3個單位共4次鑑定，包括交通大學、公路總局與該局南投縣區的車輛行車事故鑑定會，都認為肇事原因是陳男沒有注意車前狀況，陳男宣稱自己無過失，辯詞不足採信。

二審認為，陳男應負全部過失責任，卻沒有反省己過，訴訟中一再推諉卸責，把責任推給死者，對自己應負的責任視而不見，車禍發生已逾3年又3個多月，李婦「屍骨已寒」，陳男對家屬仍無任何賠償或道歉，態度不佳，改判徒刑8月確定，陳男必須入獄。