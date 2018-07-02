癌末母掛念創世臥床女 榮院助見面訴相思

2018-07-02 17:10

［記者陳賢義／台東報導］「我想再看一次女兒！」台東一名因膀胱癌末期入住台北榮總台東分院安寧病房的王姓婦人，自知時日不多，央求醫護人員協助，想在有生之年再與臥床在台東創世基金會的女兒見面，院方專車護送，王婦淚眼訴相思，愛女似有感受眼角淚不止，同行護理師感觸萬分，慶幸促成這場溫馨。

去年12月被檢驗出罹患膀胱癌末期，70餘歲的王婦即入住榮院安寧病房，時間分秒飛逝，終日愁眉深鎖的王婦，看著每天從鹿野搭乘公車來看護她的身障兒子，忍不住開口央求醫院人員，能否在她有生之年，讓她再看一次已在台東創世基金會、因腦膜炎臥床3年的女兒。

為完成王婦的願望，經醫師評估身體狀況並與家屬溝通，決定幫她圓夢，由安寧病房護理師、社工師協助王婦搭乘醫院專車至創世探視，王婦一看到愛女，緊握雙手喚叫名字，愛女心有靈犀，嘴巴和眼睛不停的抖動，淚水怎麼也止不住。「謝謝你們！」如願見到愛女，王婦感動萬分，連聲感謝醫療團隊陪伴她完成人生的最後心願。

陪同護理師孫雅慧說，王婦未發病前，每星期都會從鹿野騎機車去看女兒，還得一邊照顧身心障礙的兒子，儘管家境不寬裕，依舊無怨無悔；王婦也知道自己時日不多，雖感無奈但也坦然面對，母愛真的很偉大，永遠放不下心頭的一塊肉，讓她不禁想起原住民金曲歌王桑布伊「Ina（母親）的眼晴」，真的很感動。