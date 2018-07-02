「今天還沒打」小姊妹疑家暴逃家 民眾質疑警方吃案

2018-07-02 17:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蕭姓民眾在臉書上PO文，指稱今天凌晨在高雄公園看到國一及小三姊妹流落街頭找爸爸，經員警帶回詢問是否遭母親家暴，姊妹竟回說：「今天還沒打。」員警通知母親將姊妹倆帶回，被蕭質疑為了省事想搓圓仔湯。

小港警分局否認吃案，表示除了通知姊妹葉姓生母，也通報社會局派遣洪姓社工，經懇談後葉母了解對女兒管教已屬過當，承諾會注意管教方式與程度，社工評估並無緊急安置必要，才由葉母帶回。

蕭姓民眾表示，凌晨12點30分左右，在高雄公園湖中橋遇到一對姊妹坐在椅子上，一看就知道是受不了家暴而逃家的少女，經詢問父母自幼離異，監護權歸生母，生母有家暴傾向，姊姊帶著妹妹逃家想去找生父。但身上沒多少錢。

員警將姊妹倆帶回小港派出所，跟著前往關切的蕭說，聽到員警問了姊姊一句話：「媽媽最近有打妳們嗎？」姊姊回：「有時候會。」警察又問：「那今天有打嗎？」姊姊回了一句讓人聽了非常悲傷的話：「今天還沒打。」

蕭表示，他好心跟警察說「依照法律程序」可以怎樣跑，沒想到員警卻堅持通知疑似家暴加害者的母親，他認為把受家暴孩童送回家暴者身邊，只會讓狀況更悲慘，因而與警方展開「法律戰」，沒想到員警反倒要查他身分，最後一堆荷槍實彈員警圍上來，威脅要告他妨礙公務。

小港警方表示，13歲葉姓姊姊因為沉迷於手機上網路遊戲，要錢購買遊戲卡點數，葉母勸阻不聽，一時氣憤打了姊姊的手部及腰部，姊姊帶了8歲妹妹離家出走，準備到台南找生父，因沒錢流落街頭。

葉母向警方表示，她靠打工扶養2個女兒很辛苦，大女兒卻有偏差行為，才會情緒失控。經詢問姊妹意願，她們都願意跟媽媽回家。

至於蕭男指控，警方表示，因為蕭很關心葉姓姊妹，才會想查驗身分了解彼此關係，而且兒少屬於保護案件，必須請他離開現場，可能因此發生誤會。

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