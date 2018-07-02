收錢沒要父親關照賭博電玩 前分局長之子涉詐欺判無罪

2018-07-02 16:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦警界收賄包庇電玩弊案，意外查出前仁武警分局長李碧昭的兒子、綽號「小豬」的李沛鴻，涉嫌兩度向電玩業者謝政家「借錢」、共40萬元，卻沒轉達父親要「多多關照」借他錢的業者，被檢方依詐欺取財罪嫌起訴。高雄地院一審，李男矢口否認有施用詐術向業者借40萬元，只承認曾借10萬元，有簽借據，獲判無罪。全案可上訴。

全案源於雄檢偵辦警界包庇賭博電玩案，查扣謝姓業者手機發現刪除的LINE對話內容，意外發現李碧昭之子曾與業者有金錢往來關係。

檢方起訴指出，現任高市警局資訊室秘書的三線一星警官李碧昭，其兒子外號小豬的李沛鴻，於2011年間認識經營「仁美、新天地、天龍、黃金殿、百威、假期」等6間大型賭博電子遊戲場的電玩業者謝政家、謝柏樺父子，2014年9月李碧昭接任仁武分局長後，隨即爆發仁武一帶的電玩業者疑不滿每月繳交高額「交際費（指賄款）」，仍被警查緝而四處檢舉，李的兒子涉嫌傳簡訊告知謝姓父子，「警方將有自清行動。」

檢方認為，謝姓業者父子誤信李碧昭之子有辦法掌握警方掃蕩賭博電玩的訊息，為確保旗下6間電玩店安全無虞，於是在2015年6月、9月間李的兒子兩度登門借錢，各借出20萬元，謝的兒子交款時並告知所屬6間電玩店名，希望能多關照，李碧昭之子也回覆「知道了」。

李碧昭之子庭訊辯稱，謝姓父子自李碧昭上任仁武分局後，固定三節都會送禮給他，表達希望他可以關照他們、不是請他父親關照，他僅說「如果幫得上忙再試試看」。

合議庭將謝姓父子隔離詰問，認定確實分2次各借出20萬元，不過謝家經營的電玩店仍遭警方擴大臨檢、隨時臨檢，狀況與借錢給李子之前沒差別。

不過，謝姓業者供稱，答應借錢是因李碧昭之子在外的人面很廣、做生意要廣結善緣。被告承認僅有向業者借10萬元，否認有施用詐術。

合議庭認為，被告和業者對借款金額說詞有出入，謝政家並稱「作生意要廣結善緣而願借出錢」，無法證明被李的兒子施用詐術所騙，判李男無罪，仍可上訴。

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