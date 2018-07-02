世足賽踢得火熱 簽賭組頭11天收4千萬賭資

張經營的簽賭網站。（記者王冠仁翻攝）

2018-07-02 16:05

〔記者王冠仁／台北報導〕2018世界盃足球賽踢得火熱，不少組頭也摩拳擦掌招呼賭客下注。張姓男子涉嫌在住處內經營「V13」、「泰金888」、「聚眾」運動網簽賭網站，讓賭客選擇美國職棒MLB、美國職業NBA、2018世界杯足球賽賽事簽賭；警方根據查獲的帳冊，發現他今年1月至今收取到的賭資高達1.4億元，其中世足賽開幕後，11天內的賭資就暴增4千餘萬元。

警方調查，涉嫌經營「V13」、「泰金888」、「聚眾」運動網簽賭網站的張姓男子，從今年1月起架設網站經營地下簽賭，他除了讓賭客選擇美國職棒MLB、美國職業NBA，也可選擇今彩539、大樂透、香港六合彩等項目簽賭，更在今年6月世界盃足球賽開打後，大肆宣傳、攬客。

張還透過通訊軟體吸收綽號「JZQ」的犯嫌等11人為其下線，幫忙經營簽賭網站，並讓每位下線每1萬元可抽150元。

警方獲報佈線追查，日前到張男住處搜索逮人，共查獲電腦主機、監視器、網路帳冊、網路簽賭站、手機、銀行存摺、現金新台幣190萬元等證物。警方透過帳冊，發現自107年1月1日至6月26日止，張經手的賭資竟高達1.4億元，尤其世足賽開幕後，6月14日至6月25日賭資暴增4000萬元。

警方最後將張依賭博罪嫌送辦，同時擴大追查他其他黨羽。