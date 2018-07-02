洗腎不願父母照顧苦 留美女物理治療師跳樓亡

女物理治療師墜樓倒臥在大樓花圃走道、氣絕身亡。（記者王俊忠翻攝）

2018-07-02 15:27

〔記者王俊忠／台南報導〕30歲留美的女物理治療師，兩年前返台在醫院工作，最近疑因太過勞累、罹患腎衰竭疾病、必須終身洗腎，心情不佳，又擔心父母親要照顧她很辛苦，2日清晨從南市安平區大樓住處10樓縱身跳下結束生命，警方調查排除他殺可能性；家屬也對王女死因無異議。

今天上午8點許，南市安平區1棟大樓的保全員在大樓內外巡邏時，發現1名女子倒臥在花圃走道、全身蒼白僵硬，保全員報警並通報大樓內住戶詢問有無家人失蹤？四分局警方到場查出死者是曾留美的王姓女物理治療師。

警方調查，年約30歲的王女原本移居美國擔任物理治療師，約在2年前從美國返台工作，與父母一起住在南市安平區的1棟住宅大樓，最近可能是王女罹患腎衰竭需面臨終身洗腎的治療狀況，心情不好；加上擔心父母親得辛苦照顧她，她不忍父母過於辛苦，決定了結自己一生，不讓父母跟著她受苦。

四分局偵查隊表示，家屬獲報告訴警方王女最近心情因為生病低落，可能因此想不開，王女與家人同住在大樓的10樓，警方查看死者房門反鎖，沒有任何外力侵入跡象，房間對外的窗戶打開、下方有1張椅子，研判死者從窗戶爬到大樓外縱身跳下。

另名在1家舞廳擔任領檯工作的女子，1日晚間也在南市東區中華東路2段某大樓住處燒炭氣絕身亡，此女留遺書要母親幫忙全權處理其財產。警方初步判斷該女可能受到感情糾葛與工作生活壓力不堪、一時想不開走上絕路。

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