小黃路口搶快 撞飛2騎士另害4人慘摔

2018-07-02 15:33

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區民權、文化路口，昨天下午4點多發生嚴重車禍，58歲池姓運將駕駛計程車行經該處時，在路口疑因搶快，撞擊綠燈穿越路口的4部機車，其中2名騎士當場被撞飛，另4人受撞擊力道波及慘摔，現場機車碎片四散、哀號不斷。

救護車趕抵現場，將傷勢較重的2男2女送醫，除了其中1名男騎士因氣胸、肋骨斷裂及肝臟破裂需開刀外，其餘1男2女經過治療已無大礙離院。肇事的池男經警方酒測，酒測值為0，整起車禍警方初步研判為是計程車搶快造成，至於當時是搶黃燈或闖紅燈通過，警方還在檢視畫面釐清。