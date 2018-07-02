反對設龍崎掩埋場 台南里長北上出庭再抗議

龍崎區牛埔里里長陳永和（中）、台南市教育產業工會秘書者許又仁（右二）等人，反對於龍崎設置廢棄物掩埋場。（記者謝君臨攝）

2018-07-02 14:35

〔記者謝君臨／台北報導〕為反對政府在台南市龍崎區設置廢棄物掩埋場，龍崎區牛埔里里長陳永和、台南市教育產業工會秘書者許又仁等人，今年3月14日帶領百名逾70多歲長者，前往經濟部工業局表達訴求，事後卻被警方依涉犯集會遊行法送辦；陳、許今赴台北地檢署應訊，並在民間團體陪同下召開記者會，堅決反對於龍崎區設置廢棄物掩埋場，並呼籲「政府應廢除集遊惡法」。

陳永和重申，龍崎區的白堊岩泥地形，是世界上少有的美景，只有在義大利、中亞和台灣才有，又以台灣的最為壯觀；此外，該區位於二仁溪上方，政府為了替污染性事業設置掩埋場，卻犧牲台南的土地和水資源。

陳永和說，民進黨在野時，一直強調集會遊行法是惡法，一定要廢除，但如今執政後握有立法院過半席次，為何不廢除集遊法，卻又用來迫害人民集會遊行的權利，呼籲民進黨政府應懸崖勒馬。

許又仁指出，3月14日當天，前往民進黨中央黨部陳情的民眾都是7、80歲的長者，只是溫和的表達反對設置廢棄物掩埋場的訴求，但警方卻將民進黨中央黨部設為「安全維護區」，當場驅趕百餘名長者離開，這是解嚴後絕無僅有的事。

許又仁質問，難道「總統的面子卡大天，比台灣的環境、地方的鄉親還重要嗎？」他也不諱言已經以無黨籍身分投入年底台南市議員選戰，就是希望能繼續抵擋龍崎廢棄物掩埋場的設置。