今年第7起慘劇 三灣石虎疑遭路殺陳屍台三線

苗栗縣三灣鄉今早發現一隻公石虎疑遭路殺。（圖擷取自臉書「貓徑地圖王小明」）

2018-07-02 14:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕再傳石虎悲歌！苗栗縣三灣鄉台三線103公里處，今早被民眾發現1隻石虎陳屍在道路雙黃線上，雙眼瞪大，頭部流血，已氣絕多時。苗栗縣政府農業處表示，該石虎頭骨及耳朵破裂，初步研判是遭路殺，遺體已送往國立屏東科技大學解剖，這是近年來苗栗縣三灣鄉首次發現石虎被路殺，也是苗栗縣今年第3起、全國第7起石虎被路殺。

發現石虎的范姓民眾指出，今早6點多要至山區工作時，於台三線上發現石虎倒臥在路中央，頭部一片血泊，雙目瞪大屍身冰冷，令人於心不忍，便將牠移到路邊草叢。范男表示，該石虎看起來體型健壯、重約5公斤，雖然三灣鄉常聽聞有石虎，但鮮少人目睹，沒想到見到時卻是一具屍體。

苗縣府農業處生態保育科長張葦指出，該隻石虎為公成體，初判致命傷於頭骨及耳朵破裂，疑似遭車輛撞擊而死，目前遺體已送往國立屏科大解剖釐清死因，並針對該石虎路殺個體研究是否感染「犬小病毒」，造成行動力降低，導致被路殺。

苗縣府農業處表示，三灣鄉也是石虎重要棲地之一，苗栗縣前2起石虎路殺，分別發生在台13甲線造橋鄉段及苗29線後龍段。