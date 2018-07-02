辦門號換現金卻謊報遭冒辦 吃上誣告罪判刑

2018-07-02 14:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名張姓女子，前年缺錢花用，在三民區一家通訊行「辦門號換現金」，向黃姓業者拿走12000元，事後卻向台中警方謊報遭黃姓業者冒名申辦手機門號，涉嫌誣告，高雄地院一審發現張女另有詐欺案件在雲林地檢署偵查中，且犯後遲未與黃男和解，將她依誣告罪判刑3月，可上訴。

判決指出，36歲的張女於2016年4月1日向黃姓男子擔任負責人的通訊行（已停業），申辦遠傳電信的2個門號，並搭配行動電話2支，而該搭配之行動電話2支及門號SIM卡2張均歸黃男的通訊行，並由黃男給付新台幣1萬2000元現金給張女， 即俗稱「辦門號換現金」。

詎料，張女事後為免除上開2門號因電信費未繳產生的違約金，竟向台中警方謊報誣告遭黃男偽造其簽名申辦上開行動電話門號，並對黃男提出偽造文書罪嫌的告訴。

不過，高雄地檢署去年10月偵辦時，張女又坦承上開2門號係自己申辦，辯稱並非故意誣告，會至警局報案被冒辦電話，只是要拿到報案三聯單將門號違約金取消云云。檢方因此將她依誣告罪嫌起訴。

高雄地院審理時，發現張女曾有毒品前科，目前還另涉及詐欺案件在雲林地檢署偵查中，素行不佳，且誣告黃男後遲未與被害人和解，將她判刑3月，且不予宣告緩刑。可上訴。