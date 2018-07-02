青春專案高市反毒反飆 分局長竟做了這件事...

2018-07-02 14:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕因應青春專案期間，新興警分局宣導治安維護，拍微電影「『舞』所不在」再出新招，分局長葉明潭首度粉墨登場，竟然沒有NG一鏡到底，他笑稱，跟著前面老師跳就對了，舞蹈老師誇他跳得不錯，沒同手同腳還跟上拍子。

據了解若無意外，新興分局長葉明潭可望外派升職，這將會是他任職高市警局分局長任內，所錄製的最後一支宣導微電影，卻也是他第一次擔綱微電影舞者角色，他表示是人生難得的經驗，他調侃自己是「LKK」，還會站在攝影機前，跟著年輕朋友一起跳，是因為同仁的鼓勵，宣導青春專案就是要和青少年接觸。

葉分局長由6、7所國小小朋友帶領，跟著節奏起舞，希望青少年能和他一樣，用舞蹈與熱情迎接暑假與人生，一起反毒品、反霸凌、反飆車、反幫派、反詐騙，進而舞動青春、幸福滿分。

「舞」所不在微電影引言，警察感覺就是嚴肅、呆板、難以親近嗎？新興分局年度精彩影片-「舞」所不在，保證耳目一新！在窺探警察勤業務的同時，更能飽覽捷運風光、警匪動作畫面，以及警花與警草活潑療癒的100分笑容。

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