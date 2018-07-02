涉侵占18萬元公款 外交部科員貪污罪起訴

2018-07-02 13:24

〔記者謝君臨／台北報導〕外交部53歲曾姓科員，涉嫌利用職務之便，趁經手民眾申請放棄中華民國國籍的業務時，將155件、總共18萬餘元的費用據為己用，有民眾苦等許久均未獲通知，向外交部反應，才讓全案曝光；事後，曾男向政風人員自首並繳回犯罪所得，台北地檢署今依涉犯貪污治罪條例罪嫌將他起訴，建請法院減輕其刑。

根據法規，民眾如欲放棄中華民國國籍，在國內申請者，需繳交新台幣1000元證書費，在國外申請者，每張證書費用美金30元，在日本地區申請者，每張收費日幣3300元。

檢廉調查，在外交部法律及司法互助科擔任科員的曾姓男子，涉嫌於前年11月至去年8月間，利用經手民眾申請放棄中華民國國籍的業務時，趁機中飽私囊，侵占155件申請案的18萬餘元費用，未上繳到主管機關內政部。

有民眾苦等許久，遲未拿到放棄國籍的證書，發現已超過申請的3個月期限，向外交部反應，法律及司法互助科展開清查後，赫然發現曾男竟「監守自盜」，通報政風人員處理，曾男見紙包不住火，主動自首，被函送北檢偵辦。

庭訊時，曾男坦承犯行，供稱之前因為向親友借款，遲未歸還，而後親友生病急需用錢，向他催討，他無計可施，才鋌而走險，想說先「借」一下公款，日後再補齊，不料他卻無力補足所「借」款項，但承諾定將歸還。

事後，曾男在主管協助下，繳回全數犯罪所得，檢察官今依涉犯貪污治罪條例將他起訴，考量他自首且繳回不法所得，建請法院減輕其刑。