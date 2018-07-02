投書評論醫療奉獻獎 精神科名醫王浩威被控誹謗

前台南市副市長顏純左（左一）獲得厚生基金會第27屆醫療奉獻獎。（資料照）

2018-07-02 13:26

〔記者錢利忠／台北報導〕厚生基金會去年9月頒發第27屆醫療奉獻獎，前台南市副市長顏純左，因長期致力於毒品、愛滋病防治等工作，而獲頒個人獎；後來精神科名醫王浩威以「新品種的政治變色龍」為題，在媒體專欄進行評論，影射該獎項具酬庸或公關性質，而遭顏純左提告誹謗；台北地檢署認為王浩威所述可受公評，今將他不起訴。

去年9月，顏純左獲頒醫療奉獻獎個人獎殊榮，為此，當月22日，顏純左晉見總統蔡英文、行政院長賴清德及立法院長蘇嘉全；同為醫師出身的賴清德，還邀顏純左到辦公室會談，讚揚「顏純左醫師是我的副市長…我與有榮焉」。

去年9月26日，王浩威即投書媒體評論醫療奉獻獎頒獎一事，提及「在每年的得獎名單中，幾乎有一半是相當明顯的酬庸或公關性質，而真正實至名歸的得獎人，反而是在為這些不應該得獎的人背書似的。真正為台灣醫療默默奉獻的人，不是被忽略了，就是拿來幫這些不知廉恥的醫療界「新階級」裝飾利用罷了。」

王浩威的投書中還提及，「而這次這位學長的得獎，更令人無限感慨。每個人都有他不堪的過去，只不過是如何去面對自己罷了…這次獲得醫療貢獻獎的這位學長，嚴格說起來在醫療上並沒有太多的貢獻，特別是所描述的事蹟，他所扮演的角色幾乎微乎其微…」。

顏純左不滿王浩威的投書內容影射他是政治變色龍，控告王浩威誹謗；王浩威庭訊時則指出，投書的內文中，有一部分是在講述自己的求學過程、就讀大學時期的校園政治風氣，他並提出舊報導為證，指曾有報導提及新潮流要推派顏純左參選2018年台南市長，他的相關評論並非捏造。

檢方調查，顏、王2人均畢業於高雄醫學大學，互為醫學院的學長及學弟，考量王的投書內容中，前半段是在評論醫療奉獻獎所頒獎項，而非針對個人進行評論，且顏純左也不否認曾加入國民黨，認定王浩威的投書內容可受公評，所以將不起訴。