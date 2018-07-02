強國人妻來台找恩客 抓傷查緝警察被判刑

2018-07-02 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍李姓女子以觀光名義來台從事性交易，警方據報前往，並在男客坦承買春後，在出租套房外查驗李女的證件，不過，李女否認賣春，並搶回其入出境許可證，卻竟外抓傷員警，高等法院今依妨害公務罪判李女拘役20天，得易科2萬元定讞。

判決指出，大學畢業、已婚育有一子的中國籍李女，曾來台過。去年5月14日，李女以觀光名義入境我國後，隨即入住友人安排的出租套房，並以即時通訊軟體LINE招攬買春客人。

新北市警局板橋分局獲報李女疑在該出租套房從事性交易後，同月23日指派張姓等便衣員警前往查緝。

張員等人守候在門外，約下午5時，盤查疑似完成性交易步出套房的徐姓男客，徐男坦承與李女剛完成性交易，張員等人認為李女賣春事證明確，在李女步出套房時，以她從事性交易觸法為由，要求她出示入出境許可證。

李女雖依警方要求出示入出境許可證供警查驗，但否認從事性交易，也拒絕張員等人入屋進行搜索，警方因此聯繫房東和制服員警到場支援。

此時，李女要求張員等人歸還她入出境許可證未果，竟出手強搶，和張員發生拉扯，將張員的手掌背抓傷，警方強調當時在執行公務，李女以強暴手段搶回其入出境許可證，已明顯觸犯刑法第1351條之1的「妨害公務執行罪」，將她移送法辦。