少女10天援交50人 嫖客傳「好想妳幫我...」GG了！

一名13歲國中少女從事援交賣淫，短短10天內就接客超過50人，被母親發現並釣出「啃幼齒」的嫖客。（情境照）

2018-07-02 13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名13歲國中少女以暱稱「蟹老闆」從事援交賣淫，短短10天內接客超過50人，少女母親發現女兒每天晚歸，還買了很多新包包，行徑有異，檢查手機發現女兒援交，將手機沒收保管，未料，一名翁姓嫖客又以通訊軟體聯繫少女並留言「現在好想妳幫我口交」等語，少女母親將計就計「釣」出翁男，報警逮人，高雄地院一審將翁男判刑4年，可上訴。

不過，涉案賣淫援交的少女案發後一度被安置，並出庭指證以500元代價在翁男車上幫他口交，但一審還未宣判前，少女又逃家，迄今行蹤不明。

判決指出，被告翁姓男子於2015年9月底，透過「遇見」之手機APP通訊軟體，邂逅當時年僅13歲、暱稱為「蟹老闆」的少女，得知少女有在援交，涉嫌與少女相約在高雄市某國中校門口會面，復駕車前往搭載少女，前往大寮區一處山區，停車後經少女同意，在車上以500元代價，由少女為其口交。

翁男食髓知味，於隔月又以「遇見」通訊軟體聯繫少女，留言「現在好想妳幫我口交」，卻不知少女早被母親發現從事援交賣淫，手機被母親保管。

少女母親從手機發現，女兒從當年9月底到10月初，短短10天接客超過50人，正不知要如何找到這些「啃幼齒」少女的嫖客，翁男自投羅網，少女母親將計就計，假冒女兒的「蟹老闆」帳號和翁男對話蒐證，翁男傳訊「妳要幫我在車上弄出來」，少女母傳「上次你給我多少？你是說嘴巴嗎？」翁男則回「上次給妳500」。

少女母親用「蟹老闆」名義佯稱同意以1500元和翁男性交易，並約定於同年月19日，相約見面，暗中報警，逮捕正在少女住處附近巷弄車內等候的翁男。案經少女母親訴請林園警分局報高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審理時，翁男雖否認曾讓少女口交，說和少女母親的留言對話只是開玩笑，但少女出庭指證，翁男髮型為兩側剃光、頭頂只留一搓頭髮、俗稱「一把蔥」的髮型，她確曾在翁的車內幫他口交，事後翁男給500元。加上有翁男與少女母親以「蟹老闆」名義在通訊軟體的對話為證，合議庭因此依與未滿14歲之人為有對價之性交行為，判刑4年。可上訴。