「愛的小手」打死1歲男童 男判刑7年半定讞

2018-07-02 12:47

〔記者張文川／台北報導〕擁有碩士學位、從事網拍工作的高姓男子，3年前某日受託幫女性友人照顧1歲多的幼童，因無法忍受男童哭鬧，竟以「愛的小手」毆打男童頭部和身體，下午黃童頭部不適開始抽筋、昏迷，他才打119送醫，急救後不治；高男雖賠償男童母親420萬元，法院一、二審仍將他依「傷害兒童致死罪」判刑7年6月，高男認為判太重，上訴三審；最高法院今判維持二審刑期定讞。

判決指出，高男家住高雄市三民區，2014年7月2日起受男童母親委託，全日24小時照顧黃童，高男帶不到一星期，同月8日上午10時許，他就因黃童哭鬧不休而情緒失控，用俗稱「愛的小手」的掌形塑膠拍，揮打黃童頭部和身體各處，卻下手過重，下午男童即出現異狀，突然倒地抽搐。

高男自知事態嚴重，叫救護車送醫，但送到醫院時男童已昏迷，隔天上午宣告急救無效。相驗認定男童硬腦膜下腔、蜘蛛網膜下腔出血，導致神經性休克死亡，身體各處也是被打得瘀痕累累。

審理期間，高男辯稱「愛的小手」與幼童頭部傷勢無關，還推說是幼童自己跌倒受傷，但法醫解剖認定男童傷勢與「愛的小手」吻合，歷審皆不採信高的辯詞。

最高法院認為，解剖報告沒有問題，高男雖沒有殺人故意，但他持器械重力拍打尚未發育完成、格外脆弱的幼童頭部，仍應負起傷害致死的加重刑責， 駁回上訴定讞。