酒測2.0毫克破表 男：只喝8瓶啤酒

酒駕的黃男轉機車籠頭想跑、被員警拽倒在地上。（記者楊政郡翻攝）

2018-07-02 12:26

［記者楊政郡／台中報導］喝了8瓶玻璃瓶裝啤酒，酒測值達2.0毫克數值破表！一分局大承所員警上月30日晚上，在自由路攔檢一名機車騎士，一路搖搖晃晃，員警示意他停車受檢，他竟龍頭一轉想跑，另一員警一個箭步上前抓住他的領子，把他拽下車，渾身酒味，一測破表，黃男還說他酒量很好，沒有危險還想騎回霧峰，員警除扣車外還移送法辦。

台中市警一分局大誠所巡邏員警，上月30晚上在臺灣大道巡邏，看到機車左搖右晃、行車不穩，立即示意他停車受檢，可是男騎士看到警察要攔他，轉龍頭就想逃，所幸員警身手矯健，一把把他從機車上拉下，聞到滿身酒味，呼氣測試酒精濃度，竟達每公升2.0毫克，破表數值，而拉扯過程，陳姓員警腿部遭機車排氣管燙傷，警方除依扣車，並將黃男移送地檢署偵辦。

警方查出，黃男（40歲），在2016年間才因酒駕被判處有期徒刑2個月及罰金3萬元，他說當晚在北區與友人喝完啤酒後，他只喝了8瓶600CC的啤酒！他酒量很好、不會有危險，當時看到右邊警察叫他停車時，有喝酒擔心被抓，才加足油門向左轉，沒想到左邊也有警察。他還要騎機車回霧峰住處。

警方表示，酒後駕車害人害己，酒駕不僅會造成他人行車安全之危害，也可能讓自己陷入巨大傷害及無法想像之後果，呼籲駕駛人恪遵「喝酒不開車、開車不喝車」的原則，以免因酒害事而後悔莫及。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆