與同父異母哥哥爭產 罵兄嫂狗爛毛還要「處理掉」

2018-07-02 12:00

［記者楊政郡／台中報導］陳姓女子與母親及前夫3人，無故侵入同父異母的哥哥住處（下稱大甲區97號房屋），郭姓兄嫂出面阻止，3人還怒罵她「妳憑什麼狗爛毛（台語，意指公狗生殖器的毛）」，恐嚇稱「快報警，不然被處理掉就難看了」，還強行堆置砂石影響出入，台中地院依恐嚇及侵入住宅，判陳女等3人拘役75日至120日。

判決書指出，被告陳女與「阿合」（化名）是同父異母兄妹，父親死後，「阿合」一直住在父親留下的大甲區97號房屋（未辦理房屋登記，但有繳房屋稅）多年，陳女等3人2016年10月間想與這位同父異母長兄要回房產，3人到97號房屋要找「阿合」理論，要求屋內的人出來，自稱她就是為地主。

屋內郭姓兄嫂聽聞後說，「你有土地、房屋的所有權狀？」詎陳女林姓前夫，當場對郭婦罵「妳憑什麼狗爛毛」等語，郭婦表示要報警後，林某又說「對啦，你要快點叫警察，不然等一下你被人處理去，就難看了」等語。

陳女等3人明知上述97號房屋為「阿合」現住房屋，周邊土地也是長兄向國有財產局承租，2016年10月26日中午未經「阿合」同意，進入該號房屋附連圍繞土地，還自行討論想欲在何處堆置砂土，同年月28日更是帶來數名不詳男子就在通道上堆置砂土。

陳女辯稱97號房屋是其已故父親所建，土地是繼承人她與「阿合」共有，房子也是共有，但法官查出房子雖未辦理登記，但有稅籍資料，納稅義務人為「阿合」，縱使土地是兩人共有，但房屋與土地屬獨立產權，房屋是「阿合」合法佔有中，被告侵入民宅犯行明確，另林男罵人狗爛毛、處理掉等涉恐嚇罪，林男合併判處拘役120日，陳女及其母侵各判拘役75日。